Семин поздравил Гончаренко с продлением контракта с ЦСКА

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в интервью агентству ТАСС прокомментировал новость о продлении контракта с наставником ЦСКА Виктором Гончаренко до конца сезона 2020/21.
Я хочу поздравить Гончаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития.
Юрий Семин, главный тренер "Локомотива"
Напомним, Виктор Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России, стали двукратными вице-чемпионами РПЛ и дошли до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне 2017/18.
Ранее мы писали, что помощник президента России Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА.
Фото: fclm.ru
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