Семин поздравил Гончаренко с продлением контракта с ЦСКА

Он назвал это решение своевременным и правильным.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в интервью агентству ТАСС прокомментировал новость о продлении контракта с наставником ЦСКА Виктором Гончаренко до конца сезона 2020/21.

Я хочу поздравить Гончаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития. Юрий Семин, главный тренер "Локомотива"

Напомним, Виктор Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России, стали двукратными вице-чемпионами РПЛ и дошли до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне 2017/18.

Ранее мы писали, что помощник президента России Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА.

Фото: fclm.ru