Гончаренко продлил контракт с ЦСКА

Белорусский специалист возглавляет команду с декабря 2016 года.

Московский ЦСКА продлил контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщила пресс-служба армейцев на официальном сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21, который станет пятым по счету для белоруского специалиста у руля команды.

Напомним, Виктор Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России, стали двукратными вице-чемпионами РПЛ и дошли до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне 2017/18. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 22 матчах.

Ранее мы писали, что помощник президента России Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА.

Видео: YouTube / PFC CSKA Moscow