"Зенит" объявил об уходе Лусиано в ЦСКА

Нападающий играл за сине-бело-голубых с 2024 года.

Аргентинский футболист Лусиано Гонду ушел из "Зенита" в московский ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Нападающий стал частью обмена, который провели оба клуба. В обратном направлении из ЦСКА в "Зенит" перешел защитник Игорь Дивеев. Контракт 24-летнего аргентинца с "армейцами" рассчитан до 2030 года. "Зенит" поблагодарил бывшего игрока за время, проведенное в клубе, и пожелал удачи в новом этапе карьеры.

Напомним, Лусиано Гонду пришел в "Зенит" летом 2024 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал серебрянным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошлого сезона. Он провел за клуб 51 матч во всех турнирах и забил 13 голов.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)