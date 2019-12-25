Пострадавшие получат выплату от 100 до 200 тысяч рублей.

Семьи погибших в ДТП в Самарской области получат по 1 млн рублей. Об этом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым Чиновники встретились, чтобы обсудить последствия смертельной аварии, которая произошла на трассе М-5 "Урал" вечером 29 января. Жертвами ДТП стали 12 человек, еще 11 отправлены в реанимационное отделение.

Ни один из людей, которые оказались в этой трудной ситуации, не останется один на один с проблемой. Надо будет, мы сейчас с губернатором прозвонили соответствующих специалистов в Москве, мы готовы любого в лучшую клинику страны, Москвы вывезти, как только врачи нам разрешат пресс-служба губернатора Ульяновской области

Также известно, что пострадавшие в результате ДТП получат от властей от 100 до 200 тысяч рублей. Выплаты будут идти в зависимости от степени тяжести травм. По словам Морозова, если семья потеряла кормильца в аварии, то будут произведены дополнительные выплаты.

В Самарской области объявили траур после смертельного ДТП.

Фото: YouTube/ГТРК Самара