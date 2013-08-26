Дмитрий Азаров заявил, что регион почтит память жертв аварии под Самарой.

В Самарской области объявили траур после смертельного ДТП. Об этом губернатор региона заявил в видеообращении к жителям через собственный аккаунт в Instagram. Дмитрий Азаров рассказал, что в смертельной автомобильной аварии жизней лишились 12 человек. Ранее глава Ульяновской области уточнил, что 10 погибших - жители его области из поселков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района.

В настоящее время 11 пострадавших находятся в реанимации. В списке пациентов также числится ребенок, состояние которого врачи считают тяжелым. ДТП произошло вечером 29 января на трассе М-5 "Урал" около села Заборовка Сызранского района. Известно, что на дороге столкнулись грузовик DAF, легковушка Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.

В региональном управлении МВД уточнили, что водитель грузового транспорта выехал на встречную полосу движения. Он мог не справиться с управлением из-за снежного заноса. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследованием занимается Центральный аппарат ведомства. повлекшее по смерть по неосторожности двух и более человек. Расследование взяли на себя сотрудники центрального аппарата СК.

В Ульяновской области объявили день траура после ДТП под Самарой.



Видео: Insta / azarov.life