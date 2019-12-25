Семерым петербуржцам предъявили обвинения в реабилитации нацизма

В сообщении уточнили, что всего было возбуждено девять уголовных дел/

В Петербурге семерым мужчинам предъявили обвинения в реабилитации нацизма. Они опубликовали фотографии военных преступников и руководителей нацистской Германии на сайте "Бессмертный полк онлайн" в мае 2020 года. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Петербургу и области.

В сообщении уточнили, что всего было возбуждено девять уголовных дел, обвинения предъявлены семерым. Расследование продолжается.

Напомним, что недавно в Петербурге задержали мужчину за публикацию фото Менгеле на сайте "Бессмертный полк". Петербуржца нашли сотрудники Центра "Э".

Ранее в Петербурге задержали экскурсовода за реабилитацию нацизма. Силовики решили разобраться с историей двухгодичной давности.

Фото: Piter.tv