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Семье погибшего при тушении Невской мануфактуры пожарного выплатят 1 млн рублей
Сегодня, 10:47
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nadezhda_sib

Семье погибшего при тушении Невской мануфактуры пожарного выплатят 1 млн рублей

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Пострадавшие спасатели также получат материальную помощь.

Члены семьи погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного Ильи Белецкого получат миллион рублей. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Двое пострадавших — Борис Старковский и Антон Соколов — получат материальную помощь по 500 тысяч рублей каждый. На данный момент они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Артему Нестерову выплатят 300 тыс. рублей. 

Деньги выделят из резервного фонда правительства Петербурга.

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества пожарных, которые принимали участие в тушении "Невской мануфактуры". Илья Белецкий был награжден посмертно. 

Фото: Piter.TV

Теги: материальная помощь, невская мануфактура, пожарные
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 11:20

За негра в Америке выплатили 27 миллионов баксов. А жизнь нашего пожарного гораздо дешевле.

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