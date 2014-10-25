Семье погибшего при тушении Невской мануфактуры пожарного выплатят 1 млн рублей

Пострадавшие спасатели также получат материальную помощь.

Члены семьи погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного Ильи Белецкого получат миллион рублей. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Двое пострадавших — Борис Старковский и Антон Соколов — получат материальную помощь по 500 тысяч рублей каждый. На данный момент они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Артему Нестерову выплатят 300 тыс. рублей.

Деньги выделят из резервного фонда правительства Петербурга.

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества пожарных, которые принимали участие в тушении "Невской мануфактуры". Илья Белецкий был награжден посмертно.

Фото: Piter.TV