Семак вошел в топ-5 по количеству побед с "Зенитом"

По количеству побед нынешний тренер обошел легендарного Дика Адвокаата.

Сергей Семак вошел в топ-5 по количеству побед с петербургским "Зенитом". После 69-й победы в матче РПЛ с московским "Динамо" нынешний тренер "сине-бело-голубых" обошел голландца Дика Адвокаата, у которого за время работы в Петербурге было на одну победу меньше в российском чемпионате.

В блоге "История Зенита" отметили, что по проценту набранных в чемпионате страны очков (76,5%), а также по проценту побед (67%) Семак остается рекордсменом среди тренеров "Зенита".

Ранее мы сообщали о том, что семья тренера "Зенита" переболела коронавирусом. Известно, что вирусная инфекция была как минимум у двух дочек.

Фото: Piter.tv