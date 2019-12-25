Семья тренера "Зенита" Сергея Семака переболела коронавирусом

Известно, что вирусная инфекция была как минимум у двух дочек.

Дочери Сергея Семака вылечились от коронавируса. Об этом в своем Instagram сообщила супруга тренера — Анна Семак.

Женщина находилась с двумя дочерьми на карантине в течение трех недель. Одна из них, Таня, была рада тому, что можно будет вернуться к папе, другая — Илария — наоборот назвала это "худшим днем в жизни", потому что нужно будет вновь контактировать с другими детьми.

О том, что дети Семака заболели COVID-19, стало известно 14-го ноября. На тот момент у самой Анны тест был отрицательный.

Фото: Piter.TV