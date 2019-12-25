Дочери главного тренера "Зенита" заразились коронавирусом

При этом у самой Анны Семак – жены тренера – отрицательные результаты тестов.

В своем Instagram-аккаунте жена главного тренера ФК "Зенит" Сергея Семака Анна рассказала, что ее дочери заразились коронавирусом. Так Анна Семак ответила на вопрос своих читателей в формате "сторис". Еще не подтвердилось, контактировал ли сам Сергей Семак с заболевшими.

Анна Семак рассказала, что у нее сейчас наблюдаются сильная головная боль и слабость, однако тест на коронавирус дал дважды отрицательный результат. При этом у ее дочерей – положительный результат анализа, высокая температура, кашель и потеря обоняния.

Ранее супруга главного тренера "Зенита" в день рождения дочери опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что у нее должны были родиться две дочери-близняшки.

Фото: Piter.tv