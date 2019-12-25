Жена тренера Сергея Семака рассказала, как потеряла ребенка

У нее должны были родиться близняшки.

Супруга главного тренера "Зенита" Анна Семак в день рождения дочери опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала, что у нее должны были родиться две дочери-близняшки. Однако, одного ребенка она не выносила.

Как рассказала Семак, она еще до УЗИ знала, что у нее будут близнецы. Во время беременности она заболела, одна из девочек погибла. Врачи настаивали на аборте и второго ребенка, Анна отказалась.

Это испытание стало для меня первой проверкой на прочность. Все было, как в тумане. Анна Семак

В итоге Анна Семак родила недоношенную девочку, которую назвали Варварой. В три месяца она заболела бронхитом и в течение полугода жила с датчиком дыхания.

В июле Анна Семак поделилась фотографией новорожденной внучки.

Фото: Instagram/ annas_secret_garden