Анна Семак поделилась фотографией новорожденной внучки

Старшая дочь Майя родила девочку днем 5 июля.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак с супругой Анной устроили праздник по случаю рождения своей первой внучки Евы. Об этом Анна сообщила в Instagram.

Анна Семак опубликовала в своем блоге фотографию с новорождённой внучкой и мужем. После выписки семья провела небольшое торжество на открытом воздухе. На столе красовался букет пионов, а рядом воздушные шары с надписью на английском "Добро пожаловать в мир".

Старшая дочь Анны Майя родила девочку днем 5 июля.

Ранее Анна Семак выложила видео с вечеринки "Зенита" в честь победы в РПЛ.

Фото: Instagram/ annas_secret_garden