Анна Семак выложила видео с вечеринки "Зенита" в честь победы в РПЛ

Еще до окончания Премьер-Лиги стало известно, что сине-бело-голубые стали победителями.

Накануне "Зенит" отпраздновал свою победу в РПЛ. Празднование прошло на теплоходе. Видео с закрытой вечеринки поделались в своем Instagram жена тренера Сергея Семака Анна.

На кадрах видно, что игроки клуба и тренерский штаб сидят за столиками с едой и напитками. Также была организована сцена, однако в музыкальной программе приняли участие и сами футболисты. Так, например, нападающий команды Малком исполнил на бразильском известную песню "Ai Se Eu Te Pego".

Напомним, что вчера "Зенит" получил кубок чемпиона России. Поздравить команду после матча с "Сочи" приехал губернатор Петербурга, однако болельщики высказали свой протест по поводу его выступления.

Видео: Анна Семак / Instagram