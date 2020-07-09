Анна Семак выложила видео с вечеринки "Зенита" в честь победы в РПЛ

Накануне "Зенит" отпраздновал свою победу в РПЛ. Празднование прошло на теплоходе. Видео с закрытой вечеринки поделались в своем Instagram жена тренера Сергея Семака Анна.
На кадрах видно, что игроки клуба и тренерский штаб сидят за столиками с едой и напитками. Также была организована сцена, однако в музыкальной программе приняли участие и сами футболисты. Так, например, нападающий команды Малком исполнил на бразильском известную песню "Ai Se Eu Te Pego".
Напомним, что вчера "Зенит" получил кубок чемпиона России. Поздравить команду после матча с "Сочи" приехал губернатор Петербурга, однако болельщики высказали свой протест по поводу его выступления.
Видео: Анна Семак / Instagram
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