Беглова освистали с трибун "Газпром-Арены"

Губернатор приехал поздравить петербургский футбольный клуб с победой и званием чемпионства.

Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал поздравить "Зенит" с победой в чемпионате России в среду, 8 июля. Однако болельщики восприняли поздравления не так, как ожидалось.

Главу города освистали трибуны. Разобрать слова губернатора было затруднительно. Мобильный корреспондент Piter.TV поделился кадрами речи Беглова, которая сопровождалась свистом. Однако на последних кадрах слышны аплодисменты.

Глава СПб, несмотря на свист в свой адрес, выступил с поздравительной речью в адрес сине-бело-голубых. Также Беглов поздравил болельщиков и в конце своего выступления получил овации (пунктуация и орфография сохранены, – прим.ред.) отметил болельщик команды в разговоре с редакцией Piter.TV

Ранее мы писали, что "Зенит" обыграл "Сочи" со счетом 2:1.

Видео: Piter.TV