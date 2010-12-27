Семак надеется на возвращение Кокорина в "Зенит"

Главный тренер сине-бело-голубых назвал нападающего очень талантливым футболистом.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак надеется на продление контракта с Александром Кокориным. Нынешнее соглашение с футболистом заканчивается в июне. Об этом сообщает "Фонтанка".

Наставник сине-бело-голубых считает Кокорина очень талантливым футболистом. Он надеется, что клуб захочет продлевать с ним контракт. Семак подчеркнул, что спортсмена никто не оправдает и то, что он сделал, "это плохо", и важно раскаяться в содеянном.

Напомним, всем участникам нашумевшего скандала, в котором замешены футболисты Кокорин и Мамаев, дали реальный тюремный срок. Спортсменов обвинили в хулиганстве и побоях. Кокорин получил 1,6 лет в колонии, Мамаев — 1,5 лет.

В октябре прошлого года осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака, а также генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя журналиста Первого канала Виталия Соловчука.

Ранее мы писали, что "Зенит" может досрочно разорвать контракт с Клаудио Маркизио.

Фото: ФК "Зенит"