"Зенит" может досрочно разорвать контракт с Клаудио Маркизио

Это произойдет в том случае, если восстановление игрока после травмы будет затягиваться.

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может досрочно покинуть петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на слова главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

"Зенит" может расторгнуть контракт с Маркизио, если восстановление игрока после травмы будет слишком затягиваться. Семак подчеркнул, что его личное отношение к полузащитнику не имеет никакого значения в этом случае. К слову, тренер считает спортсмена "суперпрофессионалом".

Клаудио Маркизио подписал контракт с "Зенитом" в сентябре прошлого года. Он играет в петербургском клубе в качестве свободного агента. В составе сине-бело-голубых бывший игрок "Ювентуса" отыграл 15 матчей, забив в них два гола. Контракт спортсмена с зенитовцами действует до 2020 года.

Ранее мы писали, что петербургский ФК "Зенит" упразднил должность президента.

Фото: Instagram / marchisiocla8