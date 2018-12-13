Петербургский ФК "Зенит" упразднил должность президента

Александр Медведев теперь стал генеральным директором.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" упразднил должность президента. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Переименование должности является лишь формальность, связанной с юридическими моментами. Александр Медведев, который был президентом "Зенита", теперь стал генеральным директором клуба.

Напомним, с 2005 по 2019 гг. Медведев занимал пост заместителя председателя правления компании "Газпром". С 2011 года он был заместителем председателя совета директоров хоккейного клуба СКА. Назначение в "Зенит" Медведев получил в феврале текущего года.

Ранее Джоан Плаза заявил, что "Зенит" показал, что может бороться с любым соперником.

Фото: fc-zenit.ru