Джоан Плаза: "Зенит" показал, что может бороться с любым соперником

Главный тренер петербургского баскетбольного клуба прокомментировал третье поражение в полуфинальной серии с ЦСКА.

В третьей встречи полуфинальной серии Единой лиги ВТБ решалась судьба "сине-бело-голубых".

После проигрыша в двух матчах "московской" серии, "Зениту" необходимо было побеждать на своём паркете.

Однако финал игры снова определился на последних секундах — 68:69 в пользу ЦСКА.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Зенита" Джоан Плаза отметил, что горд за свою команду. По его мнению, петербургские баскетболисты показали, что им по силам бороться с командами любого уровня.

"Уверен, что мы заслужили как минимум одну победу", - добавил Плаза.

Фото: basket.fc-zenit.ru