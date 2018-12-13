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Джоан Плаза: "Зенит" показал, что может бороться с любым соперником
Сегодня, 8:12
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arteliseev

Джоан Плаза: "Зенит" показал, что может бороться с любым соперником

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Главный тренер петербургского баскетбольного клуба прокомментировал третье поражение в полуфинальной серии с ЦСКА.

В третьей встречи полуфинальной серии Единой лиги ВТБ решалась судьба "сине-бело-голубых". 

После проигрыша в двух матчах "московской" серии, "Зениту" необходимо было побеждать на своём паркете. 

Однако финал игры снова определился на последних секундах — 68:69 в пользу ЦСКА. 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Зенита" Джоан Плаза отметил, что горд за свою команду. По его мнению, петербургские баскетболисты показали, что им по силам бороться с командами любого уровня.

"Уверен, что мы заслужили как минимум одну победу", - добавил Плаза.

Фото: basket.fc-zenit.ru 

Теги: баскетбол, единая лига втб, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Баскетбол, Зенит,

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