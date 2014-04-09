Семак рассказал, почему сделал четверную замену в матче с "Краснодаром"

Встреча завершилась боевой ничьей.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему сделал неожиданную замену на 65-й минуте матча с "Краснодаром". На поле вышли сразу четыре игрока. Тренер отметил, что после второго гола "Краснодара" необходимо было кардинально менять игру, добавлять движения.

Понятно было, что "Краснодар" контролировал мяч и пытался успокоить ход встречи. А нам нужно было взвинтить темп, что и сделали игроки, вышедшие на замену — заставили соперника ошибаться, забили два мяча и достаточно остро играли в атаке, держали в напряжении до последней минуты матча Сергей Семак, главный тренер ФК "Зенит"

Счет в матче открыл бывший воспитанник "Зенита" Алексей Ионов, который отличился дублем в составе хозяев поля. Он забил голы на 7-й и 61-й минутах. В составе гостей забили Сердар Азмун (75-я минута) и Андрей Мостовой (86-я минута).

Петербургская команда лидирует в турнирной таблице российского чемпионата. Следующий матч "Зенит" проведет 24 апреля, на "Газпром Арену" приедет волгоградский "Ротор"

Фото: Piter.tv