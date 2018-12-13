Семак хочет видеть Кокорина в составе "Зенита"

В данный момент форвард продолжает находится в СИЗО в связи со скандалом, который случился в октябре.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассчитывает на возвращение , Александра Кокорина в состав команды. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции с журналистами .

Кокорина я хотел бы видеть на своей позиции. Я уже об этом говорил. Касательно заметок, которые появляются в прессе, то они ничего общего с реальностью не имеют. После встречи с руководством на следующей недели, будет понимание того, с кем мы будем расставаться,

– Сергей Семак

Напомним, что форвард "сине-бело-голубых" находится в СИЗО в связи со скандалом, который случился в октябре 2018 года. На недавнем заседании Пресненского суда прокурор запросил для игрока реальный тюремный срок.

Отметим, что Александра Кокорин стал чемпионом России, будучи в СИЗО. Его "Зенит" досрочно выиграл чемпионат России, набрав недосягаемое для конкурентов количество баллов.

Фото: ФК "Зенит"