  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Семак прокомментировал выход в четвертьфинал Олимп-Кубка России
Сегодня, 23:07
88
nadezhda_sib

Семак прокомментировал выход в четвертьфинал Олимп-Кубка России

0 0

В среду, 30 октября, "Зенит" обыграл "Томь" со счетом 4:0.

Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с "Томью". Петербургский клуб победил в 1/8 финале Кубка России 30 октября.

Тренер отметил, что игра была хорошей, за исключением первого тайма, "когда дали создать несколько моментов у своих ворот". 

Одним из волнующих вопрос на пресс-конференции стало состояние Андрея Лунева. Ранее Семак заявил, что вратарь не может тренировать из-за хронической травмы. В этот раз он не попал в заявку по медицинских показаниям, Лунева временно отпустили на лечение. Семак выразил надежду, что удастся справиться без операции. 

В матче с "Томью" состоялся дебют Александра Васютина. По словам наставника, между вратарями существует здоровая конкуренция. Он отметил, что играть будет тот, кто окажется лучше. 

"Поздравляю команду с победой, будем готовиться к следующим играм",

- заключил Семак. 

Теперь "Зениту" предстоит сразиться с "Ахматом" в 1/4 финала. 

Фото: ФК "Зенит" 
.

Теги: зенит, семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии