Семак прокомментировал выход в четвертьфинал Олимп-Кубка России

В среду, 30 октября, "Зенит" обыграл "Томь" со счетом 4:0.

Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с "Томью". Петербургский клуб победил в 1/8 финале Кубка России 30 октября.

Тренер отметил, что игра была хорошей, за исключением первого тайма, "когда дали создать несколько моментов у своих ворот".

Одним из волнующих вопрос на пресс-конференции стало состояние Андрея Лунева. Ранее Семак заявил, что вратарь не может тренировать из-за хронической травмы. В этот раз он не попал в заявку по медицинских показаниям, Лунева временно отпустили на лечение. Семак выразил надежду, что удастся справиться без операции.

В матче с "Томью" состоялся дебют Александра Васютина. По словам наставника, между вратарями существует здоровая конкуренция. Он отметил, что играть будет тот, кто окажется лучше.

"Поздравляю команду с победой, будем готовиться к следующим играм", - заключил Семак.

Теперь "Зениту" предстоит сразиться с "Ахматом" в 1/4 финала.

Фото: ФК "Зенит"

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