Семак допустил, что Ловрен может остаться капитаном команды до конца года

Матч в Грозном завершился вничью.

Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак допустил, что защитник команды Деян Ловрен может остаться капитаном до конца года. После игры в Грозном Семак прокомментировал смену капитанской повязки в команде – ранее эту повязку носил форвард Артем Дзюба.

Тренер отметил, что если команда выиграла прошлый матч, то "зачем что-то менять". В целом Семак назвал сложившуюся игру непростой и обратил внимание, что игроки команды, вернувшиеся с игр сборной, вернулись в разном состоянии.

Команда, у игроков которой плотный график, будет восстанавливаться к следующему матчу. 24 ноября в Риме петербуржцев ждет матч группового этапа Лиги чемпионов против "Лацио".

Напомним, петербургская команда в субботу сыграла вничью с грозненским "Тереком" со счетом 2:2. Хорватский защитник стал капитаном команды во втором матче подряд.

Фото: Piter.tv