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Семак допустил, что Ловрен может остаться капитаном команды до конца года
Сегодня, 20:28
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Семак допустил, что Ловрен может остаться капитаном команды до конца года

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Матч в Грозном завершился вничью.

Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак допустил, что защитник команды Деян Ловрен может остаться капитаном до конца года. После игры в Грозном Семак прокомментировал смену капитанской повязки в команде – ранее эту повязку носил форвард Артем Дзюба. 

Тренер отметил, что если команда выиграла прошлый матч, то "зачем что-то менять". В целом Семак назвал сложившуюся игру непростой и обратил внимание, что игроки команды, вернувшиеся с игр сборной, вернулись в разном состоянии.

Команда, у игроков которой плотный график, будет восстанавливаться к следующему матчу. 24 ноября в Риме петербуржцев ждет матч группового этапа Лиги чемпионов против "Лацио".

Напомним, петербургская команда в субботу сыграла вничью с грозненским "Тереком" со счетом 2:2. Хорватский защитник стал капитаном команды во втором матче подряд.

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, капитан, ловрен, семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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