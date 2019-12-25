Дубль Бериши не позволил "Зениту" победить в Грозном

Встреча завершилась вничью.

Матч 15-го тура российского футбольного чемпионата между грозненским "Ахматом" и петербургским "Зенитом" завершился вничью – 2:2.

В составе грозненцев дублем отличился полузащитник Бернард Бериша, который отличился на 26-й и 53-й минутах. При этом клуб из Чечни оказывался в положении догоняющих – в составе "сине-бело-голубых" первыми забивали Далер Кузяев (16-я минута) и капитан команды Деян Ловрен (48-я минута). Обе голевые передачи отдал игрок "Зенита" Дуглас Сантос.

Матч петербургскому клубу пришлось завершать вдесятером, красную карточку получил защитник Ярослав Ракицкий.

По набранным очкам "Зенит" сравнялся с московским ЦСКА, лидирующим в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Теперь у обоих клубов по 31 очку, однако у армейцев одна игра в запасе.

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