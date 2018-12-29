Семья Майлка Джексона возмущена новым фильмом о его сексуальных домогательствах

Дело уже разбиралось в 2005 году, обвинения с певца были сняты.

На кинофестивале Сандэнс в штате Юта 25 января состоялась премьера документального фильма "Покидая "Нэверленд" ("Leaving Neverland"). Лента посвящена Майклу Джексону. Однако, семье певца это кино не понравилось, они назвали его "публичным линчеванием". Об этом говорится в заявлении Джексонов, опубликованном в понедельник.

Семья напомнила, что 10 лет назад уже были подобные обвинения, однако, не нашлось ни одного доказательства, подтверждающего это.

Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей. Это не журналистика, это несправедливо. Семья Джексонов

Герои фильма Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают в ленте, что в 7 и 11 лет они подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла. Однако, в 2005 году эти же люди даже разные показания во время разбирательств.

Всемирно известный американский певец, автор песен, продюсер и танцор Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет от передозировки медикаментами.

Видео: Michael Jackson / Youtube