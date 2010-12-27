Дочь Майкла Джексона скоро станет женой

После смерти отца ей по наследству перешло 110 миллионов долларов. Однако, девушка отказывается составлять брачный контракт, чтобы не обидеть своего жениха.

Единственная дочка Майкла Джексона, 20-летняя Пэрис совсем скоро выйдет замуж. Ее избранником стал музыкант Гэбриел Гленн. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

На днях она заявила, что не собирается перед свадьбой составлять никакой брачный контракт, потому что она доверяет своему возлюбленному и предложением о контракте только обидит его. Родственников это повергло в шок, так как Пэрис есть что терять, поп-король оставил дочери в наследство около 110 миллионов долларов.

Пэрис начала встречаться с Гэбриэлом в начале 2018 года, но они не сомневаются в том, что скорый поход в ЗАГС — решение взвешенное и необходимое. Ранее пара встречалась тайно, но в августе на благотворительном концерте (сбор средств для больных онкологией) они появились вместе за руку и не стеснялись целоваться на сцене.

Ранее на Piter.TV: Пять фактов о Майкле Джексоне в день рождения певца.

Фото: parisjoejackson/ Instagram



