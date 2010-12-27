Пять фактов о Майкле Джексоне в день рождения певца

В пятницу, 29 августа, королю поп-музыки могло бы исполниться 60 лет.

Сегодня, 29 августа, американскому певцу и музыкальному продюсеру Майклу Джексону могло бы исполниться 60 лет. А что мы знаем об артисте? То, что он спал в барокамере, потому что хотел дожить до 150 лет? Или то, что он страшно боялся своего отца, потому что тот был жестоким? Все это правда. Но это лишь малая часть фактов из биографии короля поп-музыки. Кстати, а почему он король? На этот вопрос и еще на четыре других Piter.TV ответит в этом материале.

Впервые Майкла Джексона короновала Элизабет Тейлор

О Майкле Джексоне часто вспоминают как о короле поп-музыки. Это неформальное, но крайне почетное звание артист получил от подруги Элизабет Тейлор. Именно она впервые назвала Джексона "the king of pop". Произошло это в 1989 году на церемонии награждения Soul Train Music Award. С тех пор за музыкантом закрепилось это звание.

Кроме того, у Майкла Джексона есть и официальный титул. В 1992 году в Западной Африке во время своего визита в Кот-д"Ивуар его короновали как "Короля Сани".

Майкл Джексон получил 13 статуэток "Грэмми"

Музыкальная карьера артиста началась в 1964 году. Тогда он вступил в семейную группу The Jackson Brothers, участниками которой были три старших брата — Джеки, Тито и Джермейн. После того, как Майкл и его младший брат Марлон пришли в коллектив, его переименовали в The Jackson 5. Эта группа стала первой в истории, чьи синглы возглавили топ Американского Чарта.

В это же время Майкл начал заниматься сольной карьерой. Артист дважды попадал в Зал славы рок-н-ролла. Его альбом "Триллер" до сих пор пользуется большой популярностью у поклонников (в настоящее время разошлось более 110 млн копий). В общей сложности Джексон получил 13 статуэток "Грэмми" и еще множество наград.

Джексон сыграл в кино чучело

В 1978 году короля поп-музыки пригласили на роль чучела в бродвейский мюзикл "The Wiz". В 2002 году Джексон продолжил актерскую карьеру и снялся в фильме "Люди в черном – 2".

Начал экспериментировать с внешностью из-за болезни

Поклонники Майкла Джексона следили не только за карьерой певца, но и его преображениями. Однажды публика не узнала в светлокожем американце с точенными чертами лица темнокожего афроамериканца Джексона. Ряд критиков тут же обвинили певца в процедурах по отбеливанию кожи. И только в 1993 году в интервью Опре Уинфри король признался, что страдает от витилиго. Из-за потери темных пигментов эта болезнь проявляется на коже в виде мертвенно-бледных пятен.

Вначале артист пытался маскировать бледные участки кожи. Но болезнь прогрессировала, и вот ему уже пришлось прятать темные, которые остались на руках и груди.

Кроме того, Джексон прибегнул к многочисленным пластическим операциям. Он выровнял себе сломанный нос, избавился от некоторых ожогов, полученных во время взрыва пиротехники на съемочной площадке. Также певец пытался скрыть афроамериканское происхождение и придать себе европеоидный тип лица.

Майкл Джексон заплатил 15 млн долларов за преступление, которого не совершал

Одним из самых громких дел стало обвинение Джексона в растлении 13-летнего мальчика Джордана Чендлера. Семья ребенка подала в суд на певца. Артисту пришлось вернуться из мирового турне и заплатить более 15 млн долларов отступных. Только после смерти Джексона Чендлер признался, что оклеветал короля поп-музыки. Сделать это его заставил отец.

Вокруг Джексона витало еще много слухов, некоторые из них певец придумал сам. Например, что он хочет купить скелет человека-слона, или что он возвел в спальне алтарь Элизабет Тейлор.

Фото: ВКонтакте / Майкл Джексон|Michael Jackson: United Fan Family