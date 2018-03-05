Семьям погибших петербуржцев под Раменским выплатили по миллиону рублей

Смольный выплатил три миллиона рублей в качестве компенсации за гибель петербуржцев в крушении самолета под Москвой.

Из резервного фонда Санкт-Петербурга три миллиона рублей ушли на выплату семьям, погибших пассажиров под Раменским. Трагический инцидент произошел 11 февраля в Подмосковье разбился самолет, на борту которого находилось три жителя Северной столицы.

Представители Комитета по социальной политике рассказали, что днем пятого марта деньги переведены на банковские счета членам жертв авиакатастрофы. Каждая семья получила по миллиону рублей в качестве компенсации за потерянного близкого человека. Кроме этой выплаты, петербуржцы получат по два миллиона от компании-перевозчика по страховым документам.

Напомним, что на воздушном судне также находились 6 членов экипажа и 65 пассажиров. Никто не выжил. Причиной крушения специалисты считают обледенение датчиков скорости. В результате перепада температуры, приборы некорректно передали сведения о высоте полета. Это вызвало столкновение с землей.

Видео: YouTube / ПРОЕКТ Х