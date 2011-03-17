Семь участников акции против мобилизации получили повестки в ИВС в Петербурге

В ближайшее время повестки получат еще 137 человек, которые содержатся под административным арестом после участия в акции.

В Петербурге повестки в военкомат получили семь участников акции против мобилизации, которая прошла накануне. Молодые люди отбывают 10 суток за участие в несогласованном митинге.

По данным "Фонтанки", повестки вручил представитель военного комиссариата. После освобождения они должны прийти в военкомат "получить возможность мобилизоваться". В ближайшее время повестки получат еще 137 человек, которые содержатся под административным арестом после участия в акции.

Напомним, что 21 сентября в центре Петербурга начали задерживать участников несогласованного митинга против мобилизации. По данным "ОВД Инфо" (признано Минюстом иноагентом), задержаны более 400 человек. В МВД данные о числе задержаний пока не предоставляли. Акция, судя по кадрам и видео с места, прошла не без применения насилия со стороны правоохранителей.

Президент РФ обратился к нации утром 21 сентября в 09:00 по московскому времени. Кульминацией обращения стало объявление о частичной мобилизации населения. На словах Путин сказал, что призыву на военную службу подлежат только граждане, которые на данный момент находятся в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, "имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт". Piter.tv собрал основную информацию о том, что известно после частичного объявления о мобилизации в России.

Ранее мы писали, что работника ОПК из Петербурга собираются мобилизовать. В редакцию Piter.TV обратилась читательница, которая сообщила о том, что ее мужа, работника оборонно-промышленного предприятия, могут забрать на военную службу.

Фото: Telegram / Протестный Петербург