Появилось видео задержания петербуржцев на несогласованном митинге против мобилизации у Исаакиевского собора

В Петербурге на протесте против мобилизации задержали порядка 100 человек.

В среду, 21 сентября, в центре Петербурга начали задерживать участников несогласованного митинга против мобилизации. Видео опубликовали в телеграм-канале "Все в ЗАКС".

На кадрах видео сотрудники ОМОНа задерживают петербуржцев у Исаакиевского собора. Протестующих взял в кольцо ОМОН и в течение получаса практически все участники митинга оказались в автозаках. По данным "ОВД Инфо" (признано Минюстом иноагентом), задержаны более 400 человек. В МВД данные о числе задержаний пока не предоставляли. Акция, судя по кадрам и видео с места, прошла не без применения насилия со стороны правоохранителей.

Прокуратура Петербурга выпустила предупреждение в своем телеграм-канале в ответ на распространяющуюся в Сети информацию "с призывами к участию в публичных мероприятиях на территории Петербурга, а также совершению противоправных действий". Участников несогласованных митингов могут привлечь по статьям:

20.2 КоАП РФ — нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования;

20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ;

151 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий;

207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил РФ;

212 УК РФ — массовые беспорядки.

За совершение уголовных преступлений может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что президент РФ обратился к нации утром 21 сентября в 09:00 по московскому времени. Кульминацией обращения стало объявление о частичной мобилизации населения. Указ уже подписан президентом, и вскоре был опубликован на сайте Кремля. На словах Путин сказал, что призыву на военную службу подлежат только граждане, которые на данный момент находятся в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, "имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт". Piter.tv собрал основную информацию о том, что известно после частичного объявления о мобилизации в России.

Ранее Госдума внесла поправки в УК с введением понятий "мобилизация" и "военное время".

Видео: Telegram / Все в ЗАКС