В Петербурге арестовали 129 участников акции против мобилизации

В Дзержинский суд поступило 15 дел. Одному участнику вынесли штраф в 20 тысяч рублей.

В среду, 21 сентября, на акциях против мобилизации задержали порядка 500 человек. В районные суды города поступило 353 материала дела, по 150 из них уже вынесли решения. Об этом рассказали 22 сентября в объединенной пресс-службе судов города.

В Василеостровский суд поступило 62 штуки. Из 9 рассмотренных всех арестовали. Один задержанный получил 14 суток, остальные восемь — по 10 суток. Ещё 53 дела ждут рассмотрения. В Красногвардейский суд — 55 дел. Из них также рассмотрели только девять. Всем девяти задержанным дали аресты, по сколько суток не уточняется. Ещё 46 дел только ожидают рассмотрения.

В Петроградский суд поступило 54 дела: 34 отложили, 20 рассмотрели. Всем 20 задержанным дали аресты. В Калининский суд поступило 50 дел: троим задержанным дали обязательные работы, шестерым — штрафы и 29 — административные аресты. Одно дело отложили, а одно и вовсе прекратили. Ещё 10 дел только ожидают

В Невский суд поступило 41 дело, по 17 из них вынесли аресты. Остальные 24 ожидают рассмотрения. В Приморский суд поступило 33 дела, по трём вынесли аресты. Остальные 30 дел также ещё не рассмотрели. Судьи Выборгского суда получили 28 дел и рассмотрели 24 из них. Три задержанных получили штрафы, а 21 человек — аресты. Ещё четыре дела суд отложил.

В Дзержинский суд поступило 15 дел. Одному участнику вынесли штраф в 20 тысяч рублей. Ещё 13 человек получили аресты: один — восемь суток, девять — по 10 суток и три — по 12 суток. Рассмотрение одного дела отложили. Колпинский суд получил всего восемь дел. Судья вынес один арест на 12 суток, шесть штрафов по 10 тысяч рублей и одни обязательные работы на 50 часов.

В Московский суд — семь штук. Шесть задержанных получили аресты по семь суток, один человек — штраф 10 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

