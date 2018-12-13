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Лавина в Алтае накрыла семь туристов из Новосибирска

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Двоим удалось выжить и добраться до ближайшего села.

В горах Алтая из-за схода лавины погибли семь человек, двоим удалось выжить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Туристическая группа из 9 человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай еще 6 мая.

Двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там [в горах] связи не было. Сообщили только сегодня.

МЧС

В десять утра по московскому времени на место схода отправятся спасатели на вертолетах. Они будут проводить поисковые работы, извлекать тела туристов из-под снега. Как сообщают экстренные службы, группа перед походом зарегистрировалась в МЧС, все прибыли на Алтай из Новосибирска.

Видео: YouTube 

 

 

Теги: алтай, лавина, снег
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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