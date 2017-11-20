Жители республики Алтай уже лепят снеговиков

Туристам такая необычная аномалия понравилась. Их восхитил вид лежаков на пляже и снег.

В Республике Алтай, в Семинском перевале выпал снег. Очевидцы опубликовали сразу же фотографии снеговиков и белоснежного леса.

На одном из снимков туристы пошутили, написав "С новым годом 3.09.".

Синоптики передают, что такая аномалия продлится не долго.

В ближайшие дни обещают потепление, но вечерами все равно прохладно отмечают в агентстве, которое организовывает походы

И все же, путешественников попросили запастись теплой одеждой для походов.

Семинский перевал — является памятником природы государственного значения.

Фото: Семинский перевал/ВК