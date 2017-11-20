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Жители республики Алтай уже лепят снеговиков
Сегодня, 19:18
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IRINA_CHALKINA
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Жители республики Алтай уже лепят снеговиков

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Туристам такая необычная аномалия понравилась. Их восхитил вид лежаков на пляже и снег.

В Республике Алтай, в Семинском перевале выпал снег. Очевидцы опубликовали сразу же фотографии снеговиков и белоснежного леса. 

На одном из снимков туристы пошутили, написав "С новым годом 3.09.". 

Синоптики передают, что такая аномалия продлится не долго. 

В ближайшие дни обещают потепление, но вечерами все равно прохладно

отмечают в агентстве, которое организовывает походы

И все же, путешественников попросили запастись теплой одеждой для походов.

Семинский перевал — является памятником природы государственного значения.

Фото: Семинский перевал/ВК

Теги: алтай , снег алтай
Категории: Лента новостей Новости России

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