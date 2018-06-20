На сайте МЧС заработала онлайн-регистрация тургрупп

Эта информация поможет оперативно прийти на помощь в случае ЧП. Зарегистрироваться нужно за 10 дней до похода.

МЧС России на своем официальном сайте запустило единый сервис онлайн-регистрации туристских групп. Электронная форма регистрации доступна на сайтах территориальных органов ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Пользователь на сайте МЧС должен выбрать субъект, на котором будет проложен туристический маршрут. После этого система автоматически его перенаправит на страницу для заполнения заявки на сайт территориального органа.

Для турорганизаций, ИП в сфере активного туризма и самостоятельных путешественников этот сервис упростит задачу подачи заявок. А в случае ЧП, данная информация поможет спасателям быстрее найти путешественников.

По действующему закону туристы обязаны зарегистрироваться за 10 дней до похода.

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Видео: Piter.TV