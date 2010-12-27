Туристы чаще всего арендуют квартиры в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге средняя стоимость посуточного съема жилья составляет примерно 3000 рублей.

Санкт-Петербург возглавил список городов, где туристы чаще всего арендуют квартиры и апартаменты для проживания во время поездки. Помимо города на Неве в топ попали Москва, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Симферополь, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Воронеж и Новосибирск. Об этом свидетельствуют данные сайта Tvil.ru.

Установлено что за минувший год туристы в среднем останавливались в арендованном жилье от 1,5 до 4 дней. На жилью они тратили от 1,8 до 4 тысяч рублей в сутки. Меньше всего затрат за аренду жилья зафиксировано в Краснодаре и Воронеже, больше всего – в Москве. В Санкт-Петербурге средняя стоимость посуточного съема жилья составляет примерно 3000 рублей.

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Фото: Piter.TV