В Петербурге появится первый кванториум

На улице Ушинского, 6, появится технопарк "Калининский кванториум". Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал глава района Василий Пониделко.
Технопарк будет располагаться на территории в 4,5 тысячи квадратных метров.
Простым языком, это современный Дворец технического творчества. И он будет развиваться вместе с Политехом, с предприятием "Диаконт" и другими промышленниками. Там будут готовить будущих специалистов в высокотехнологичных областях со школьной скамьи. Робототехника, программирование, цифровые технологии – все можно будет изучать там.
Василий Пониделко, глава Калининского района
Кванториум расположится в двух корпусах и сейчас там уже идет капитальный ремонт. На капремонт из городского бюджета выделили 120 миллионов рублей. Общая сумма проекта – 554 миллиона рублей
Технопарк будет состоять из квантумов – лбораторий разной направленности. Например, дети смогут заниматься тут монтажом летательных аппаратов, промдизайном, а также созданием геоинформационных систем.
Фото: пресс-служба Калининского района
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