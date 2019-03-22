В Петербурге появится первый кванториум

Кванториумы - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике.

На улице Ушинского, 6, появится технопарк "Калининский кванториум". Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал глава района Василий Пониделко.

Технопарк будет располагаться на территории в 4,5 тысячи квадратных метров.

Простым языком, это современный Дворец технического творчества. И он будет развиваться вместе с Политехом, с предприятием "Диаконт" и другими промышленниками. Там будут готовить будущих специалистов в высокотехнологичных областях со школьной скамьи. Робототехника, программирование, цифровые технологии – все можно будет изучать там. Василий Пониделко, глава Калининского района

Кванториум расположится в двух корпусах и сейчас там уже идет капитальный ремонт. На капремонт из городского бюджета выделили 120 миллионов рублей. Общая сумма проекта – 554 миллиона рублей

Технопарк будет состоять из квантумов – лбораторий разной направленности. Например, дети смогут заниматься тут монтажом летательных аппаратов, промдизайном, а также созданием геоинформационных систем.

Фото: пресс-служба Калининского района