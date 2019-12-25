Семь машин столкнулись на Зольной улице

Погибших и тяжело пострадавших нет.

Накануне вечером, 11 апреля, в центре Северной столицы произошло массовое ДТП. Об этом стало известно из группы ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На пересечении Зольной улицы и улицы Октябрьской столкнулись сразу семь машин. Очевидцы предполагают, что это могло произойти из-за того, что автомобиль таксопарка "Ситимобил" вылетел на встречную полосу.

Известно, что погибших и тяжело пострадавших нет. Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор", на месте случившегося образовалась пробка.

Ранее мы писали, что в Сети появилось видео момента ДТП с участием "Ауди" на Обводном канале.

Фото: vk.com/spb_today