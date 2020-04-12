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Появилось видео момента ДТП с участием "Ауди" на Обводном канале

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Информации о пострадавших в результате ДТП нет.

В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как утром 12 апреля на перекрестке набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе в столб врезался автомобиль Audi. На записи показано, как автомобиль на большой скорости теряет управление и сначала подскакивает на пешеходном "островке", врезаясь в опору.

Отметим, что на записи видно, что неподалеку дорогу перешли два пешехода, которые чудом вовремя перешли пешеходный переход.

На фотографиях из соцсетей было видно, что у машины сильно пострадали колеса, капот и передний бампер. Также на снимке можно было заметить водителя. 

Видео: Piter.tv

Теги: lng, авария, дтп, обводный канал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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