Появилось видео момента ДТП с участием "Ауди" на Обводном канале

Информации о пострадавших в результате ДТП нет.

В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как утром 12 апреля на перекрестке набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе в столб врезался автомобиль Audi. На записи показано, как автомобиль на большой скорости теряет управление и сначала подскакивает на пешеходном "островке", врезаясь в опору.

Отметим, что на записи видно, что неподалеку дорогу перешли два пешехода, которые чудом вовремя перешли пешеходный переход.

На фотографиях из соцсетей было видно, что у машины сильно пострадали колеса, капот и передний бампер. Также на снимке можно было заметить водителя.

Видео: Piter.tv