Сельские стройки Ленобласти получают федеральные средства

Минсельхоз РФ одобрил 17 проектов комплексного развития сельских территорий Ленинградской области на 2022-2024 годы.

В четверг, 25 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что до 2024 года регион получит 1,15 млрд рублей из федерального бюджета на сельские стройки.

По словам губернатора 47-го региона Александра Дрозденко, строительство социальных объектов с участием федерального бюджета ― это огромные возможности для региона и областного бюджета.

Предлагаю синхронизировать требования при разработке проектов для включения на финансирование из областного бюджета с федеральными требованиями, чтобы можно было готовить документы сразу на две программы. А также включать в областную программу проекты только после рассмотрения их федеральными комиссиями и не включения их по каким–либо причинам в федеральное финансирование. губернатор

Так, на 2022 год в программу финансирования включили два комплексных проекта в Ломоносовском и Лужском районах: реновация Аннинских средней школы и детского сада, строительство распределительного газопровода и реконструкцию здания Дома культуры в поселке Новоселье. В поселке Оредеж построят футбольное поле с натуральным травяным покрытием, пройдет капитальный ремонт поселкового детского сада, средней школы и дома творчества.

На 2023-2024 годы включены проекты по строительству и реконструкции социальных объектов в Бокситогорском, Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Лужском , Подпорожском, Приозерском и Тосненском районах.

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Фото: Piter.tv