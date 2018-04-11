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Секретарь СНБО: Венгрия планирует захватить часть Украины
Сегодня, 8:17
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Секретарь СНБО: Венгрия планирует захватить часть Украины

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Алексей Данилов рассказал о "намерениях" Будапешта.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Венгрия планирует захватить часть территории Украины. Соответствующее заявление украинский чиновник сделал в рамках выступления для телемарафона "UAразом". По словам гостя программы, власти Венгрии намеревались получить часть территории бывшей советской республики уже после начала специальной военной операции.

Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Секретарь СНБО также пригрозил официальному Будапешту возможными последствиями после урегулирования конфликта в бывшей советской республике.

Зеленский сомневается в успехе переговоров с Россией.

Фото и видео:
 

Теги: алексей данилов, венгрия, снбо
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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