Секретарь СНБО: Венгрия планирует захватить часть Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Венгрия планирует захватить часть территории Украины. Соответствующее заявление украинский чиновник сделал в рамках выступления для телемарафона "UAразом". По словам гостя программы, власти Венгрии намеревались получить часть территории бывшей советской республики уже после начала специальной военной операции.
Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории.
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины
Секретарь СНБО также пригрозил официальному Будапешту возможными последствиями после урегулирования конфликта в бывшей советской республике.
Зеленский сомневается в успехе переговоров с Россией.
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