Зеленский сомневается в успехе переговоров с Россией

На мероприятии The Wall Street Journal президент Украины рассказал, что, по его мнению, Путину следует сделать.

Украинский президент Владимир Зеленский сомневается в успехе мирных переговоров с Россией. Соответствующее мнение глава государства высказал в рамках виртуального мероприятия, организованного американской газетой The Wall Street Journal. Политик выступил на встрече исполнительный директоров издания.

Наши переговорные группы взаимодействуют на уровне их участников. Они обсуждают подготовку встречи лидеров. Я не очень верю в такие переговоры. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны добавил перед СМИ, что существенного прорыва в переговорном процессе с российской стороной можно ожидать только после специального обращения со стороны российского лидера Владимира Путина. Альтернативой Зеленский считает возможность подписания главой РФ какого-то официального документа. При этом в Киеве понимают важность дальнейшего разговора с Москвой.

Зеленский: в восстановлении Украины должны участвовать Россия и Европа.

Фото и видео: YouTube / The Wall Street Journal

