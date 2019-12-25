Зеленский: в восстановлении Украины должны участвовать Россия и Европа

Президент Украины сообщил The Wall Street Journal о необходимости репараций со стороны РФ.

Владимир Зеленский считает, что в восстановлении Украины по завершению боевых действий должны участвовать Россия и страны Европы. Соответствующей информацией глава государства поделился с американскими журналистами на онлайн-мероприятии, организованном изданием The Wall Street Journal. Политик уточнил прессе, что сейчас киевский режим сражается за весь регион.

Говоря о восстановлении Украины и о том, кто должен этим заняться, я считаю, что Россия должна. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны убежден в том, что Европа должна понять этот момент и помочь в восстановлении Украины. Он призвал страны сделать так, чтобы региональные товары поступили на местный внутренний рынок. Владимир Зеленский также полагает, что Москве следует выплачивать Киеву репарации. Он добавил, что власти страны "отчетливо понимают это".

Украинский президент Зеленский заявил, что Москва "забыла уроки Второй мировой войны".

Фото и видео: YouTube / The Wall Street Journal