Зеленский прокомментировал слова Лаврова о возможных корнях Гитлера

Украинский лидер задался вопросом, как дальше будут развиваться отношения России и Израиля.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера могла быть еврейская кровь. Новое заявление украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленского возмутило то, что такие слова были произнесены накануне годовщины победы над нацизмом. По мнению президента, своим заявлением глава российского ведомства якобы "переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов", а в России, похоже, "забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки".

Украинский лидер задался вопросом, какими дальше будут отношения России и Израиля.

Напомним, о возможных корнях Гитлера Сергей Лавров сказал 1 мая во время интервью итальянскому изданию Mediaset. Приводим цитату главы МИД. Расшифровка есть на сайте ведомства.

Он [прим. Зеленский]выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят. Сергей Лавров.



Фото и видео: YouTube / Зе!Президент