Меликов пообещал жестоко пресекать попытки ущемлять права горских евреев

Глава Дагестана оценил необходимость защиты местного населения, вне зависимости от их религии.

Любые попытки ущемлять права горских евреев – одного из коренных народов Дагестана – будут жестоко пресекаться, заявил глава региона Сергей Меликов. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал глава республики Сергей Меликов. Чиновник уточнил, что горское еврейское население внесло и вносит значительный вклад в региональную культуру и историю. Он заметил, что представители этого народа станосились выдающимися композиторами, деятелями искусств и поэтами. В качестве примера чиновник привел такие известные имена как Хизгил Авшалумов, Сергей Изгияев, Шалуми Матаев, Танхо Израилов.

На вражеских ресурсах в эти дни распространялись воинственные призывы в отношении одного из наших коренных народов – горских евреев, которые живут в Дагестане уже много веков. Ущемлять права своих земляков мы никому не позволим. Любые подобные попытки будут жестоко пресекаться. Сергей Меликов, глава Дагестана

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live