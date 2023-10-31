Меликов: молодежь обманом вовлекли в беспорядки в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана рассказал о судьбе задержанных.

Большое количество молодого населения в российском регионе было вовлечено в массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы обманом, в этой "массовой акции" были заинтересованы враги страны. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал глава республики Сергей Меликов. Глава республики отреагировал на вопрос о том, могли ли задержанные граждан стать участниками специальной военной операции.

Большое количество молодежи в эту воскресную акцию было вовлечено обманом. Это та молодежь, у которой есть серьезный хороший потенциал для того, чтобы традиции мужества, отваги… продолжить сегодня во благо нашей страны, а не участием в акции во благо врагов нашей Родины. Сергей Меликов, глава Дагестана

Напомним, что ранее во время пресс-подхода к журналистам Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы поехать в зону СВО для того чтобы "отмыться от позора". Чиновник отметил, что каких-то "специальных мер" к задержанным применять не будут, однако если кто-то из них решит отправиться для помощи ВС РФ на Украину, то власти Дагестана будут приветствовать данное решение.

Меликов сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в аэропорту.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live