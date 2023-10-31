Меликов сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в аэропорту

Глава Дагестана оценил состояние сотрудников правопорядка в регионе после акции в аэропорту Махачкалы.

На территории российского региона Дагестан после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в больнице остаются двое сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал глава республики Сергей Меликов. Чиновник пояснил, что еще семеро полицейских получили различные травмы, однако они все еще находятся в строю.

Два полицейских только находятся на больничной койке… Еще семь сотрудников полиции и Росгвардии получили травмы, но находятся в строю. Гражданского населения там порядка 15 человек. Все живы. Сергей Меликов, глава Дагестана

Меликов заявил, что призывы к беспорядкам в соцсетях готовились заранее.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live