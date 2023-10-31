Меликов заявил, что призывы к беспорядкам в соцсетях готовились заранее

Глава Дагестана заметил, что Запад знал заранее о готовящейся акции в российском регионе.

Призывы к жителям российского региона собраться в аэропорту Махачкалы начались в социальных сетях только после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел, а организаторы массовых беспорядков готовились к ним заранее. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал глава республики Сергей Меликов. Он пояснил, что за два часа до приземления пассажирского лайнера из израильской воздушной гавани "Бен-Гурион" в воскресенье в Махачкале распространилась инструкция для дагестанцев по поведению толпы в аэропорту из 19 пунктов.

В том числе пункты, которые касались корректного поведения в отношении сотрудников органов правопорядка, в отношении высказываний и лозунгов… которые могли бы стать предметом задержания и возбуждения административного или уголовного преследования. Сергей Меликов, глава Дагестана

Меликов: все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live