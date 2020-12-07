Меликов: все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам

Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в видеообращении к жителям республики.
Меликов отметил, что те, кто уверен в возможности избежать наказания за беспорядки в аэропорту Махачкалы, "глубоко заблуждаются". Глава республики отметил, что по многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Он также отметил, что в каждом случае власти будут разбираться индивидуально, поскольку в толпе могли оказаться случайные люди.
Но каждый, кто отличился, получит по заслугам.
Сергей Меликов, глава Дагестана
Ранее Путин заявил, что события в Дагестане были спровоцированы Западом.
Видео: Telegram / Сергей Меликов
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