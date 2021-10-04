Путин: события в Дагестане были спровоцированы Западом

События в Дагестане были спровоцированы агентурой спецслужб Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами силовых ведомств.
По словам главы государства, беспорядки в аэропорту Махачкалы были "инспинированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь – с территории Украины". Президент отметил, что киевский режим под руководством своих покровителей пытается дестабилизировать ситуацию в России.
Не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщали, что Путин проведет совещание, посвященное событиям в Дагестане.
Видео: kremlin.ru
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