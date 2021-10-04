Путин: события в Дагестане были спровоцированы Западом

По словам главы государства, беспорядки в аэропорту Махачкалы были "инспинированы в том числе через социальные сети".

События в Дагестане были спровоцированы агентурой спецслужб Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами силовых ведомств.

По словам главы государства, беспорядки в аэропорту Махачкалы были "инспинированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь – с территории Украины". Президент отметил, что киевский режим под руководством своих покровителей пытается дестабилизировать ситуацию в России.

Не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин проведет совещание, посвященное событиям в Дагестане.

Видео: kremlin.ru