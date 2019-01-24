В Финляндии подсчитали, что антироссийские санкции повлияют на 90% экспортных компаний

Больше всего предпринимателей волнуют санкции, которые касаются банковского сектора. Многие компании начинают испытывать сложности с логистикой и доступностью сырья.

Санкции против России повлияют на 90% финских экспортных компаний. Об этом сообщил Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты Финляндии.

Больше всего предпринимателей волнуют санкции, которые касаются банковского сектора. Многие компании начинают испытывать сложности с логистикой и доступностью сырья. По подсчетам аналитиков, новые ограничения против России в целом негативно отразятся на работе множества организаций. Так, 39% опрошенных считают, что военная спецоперация на Украине значительно повлияет на их будущее. Еще треть респондентов придерживается мнения, что нынешняя ситуация повлияет "в какой-то степени", 22,5% финнов убеждены, что скажется незначительно. Издание отмечает, что санкции затронут каждую четвертую финскую компанию, работающую на экспорт. Определенное воздействие почувствуют 35% организаций, незначительное воздействие – 30%.

Ранее мы сообщили, что операторы сотовой связи предупредили россиян о новом виде SMS-спама из-за рубежа.

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