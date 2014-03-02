Операторы сотовой связи предупредили россиян о новом виде SMS-спама из-за рубежа

Пользователей попросили быть осторожными и блокировать вызовы с неизвестных номеров.

Россиян предупредили о новом виде SMS-спама из-за рубежа. Российские операторы разъяснили, что злоумышленники могут звонить или отправлять SMS с просьбой о помощи.

Эксперты подчеркнули, что это новый вид голосового спама. Неизвестные используют подменные номера. Это приводит к финансовым потерям. Люди в панике начинают переводить деньги. Операторы делают все возможное, чтобы обезопасить пользователей. Они обрабатывают нецелевые звонки, чтобы злоумышленники не могли получить деньги. Пользователей попросили быть осторожными и блокировать вызовы с неизвестных номеров.

Ранее мы сообщили, что Visa и Mastercard приостанавливают деятельность в России.

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